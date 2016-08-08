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ferhat sarıkaya hakkında suç duyurusu

FERHAT SARIKAYA HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin ifade veren cumhuriyet savcısı Sarıkaya'nın 11 yıl önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve cezaevinde intihar eden üniversitenin...

Tarih : 08 Ağustos 2016, 17:25
Puan Ver : Ferhat Sarıkaya Hakkında Suç Duyurusu(0/10)


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin ifade veren cumhuriyet savcısı Ferhat Sarıkaya'nın 11 yıl önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve cezaevinde intihar eden üniversitenin genel sekreteri Enver Arpalı'nın kardeşi, Sarıkaya hakkında suç duyurusunda bulundu.



Dursun Arpalı'nın avukatı İsmail Sami Çakmak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna (HSYK) ayrı ayrı başvurdu.

Başvuru dilekçesinde, savcı Sarıkaya'nın bazı basın yayın organlarında yer alan ifadeleriyle, Enver Arpalı'ya yönelik suçlamaların herbirinin gerçek dışı, yani iftira olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.








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