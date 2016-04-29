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ferhat göçer trafik kazası geçirdi

FERHAT GÖÇER TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Ferhat Göçer'in içinde bulunduğu otomobile, arkadan gelen başka bir araç çarptı. Her iki aracın şoförü ve Ferhat Göçer, kazayı yara almadan atlattı.

Tarih : 29 Nisan 2016, 09:32
Puan Ver : Ferhat Göçer Trafik Kazası Geçirdi(8/10)8


Ferhat Göçer'in içinde bulunduğu otomobile, arkadan gelen başka bir araç çarptı. Her iki aracın şoförü ve Ferhat Göçer, kazayı yara almadan atlattı.



Ünlü sanatçı Ferhat Göçer'in içinde bulunduğu araç, kırmızı ışıkta beklediği sırada, arkadan hızla gelen başka bir otomobil Göçer'in aracına arkadan çarpıp orta refüje savruldu.



İstanbul'da Vatan Caddesi'nin Beyazıt yönünde dün akşam saat 20.40 sıralarında meydana gelen kazada, her iki aracın sürücüsü ve şarkıcı Ferhat Göçer yara almadan kurtuldu.



Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.








Etiketler: Ferhat  Göçer  Trafik  Kazası  Geçirdi    haber

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