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Fenomen haline gelen Doğu Ekspresi'ne klip çekildi

FENOMEN HALİNE GELEN DOĞU EKSPRESİ'NE KLİP ÇEKİLDİ

Ulaştırma Bakanlığınca, son aylarda sosyal medyada fenomen haline gelen ve aşırı rağbet nedeniyle yolcuların bilet bulmakta güçlük çektiği Doğu Ekspresi'nin klibi çekildi.

Tarih : 05 Mart 2018, 11:30
Puan Ver : Fenomen Haline Gelen Doğu Ekspresi'ne Klip Çekildi(9/10)5

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, son aylarda sosyal medyada fenomen haline gelen ve aşırı rağbet nedeniyle yolcuların bilet bulmakta güçlük çektiği Doğu Ekspresi'nin klibi çekildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Tren ile yolculuk bir kültürdür. Bu kültürün Doğu Ekspresiyle yeniden canlanarak özellikle gençlerimize tesir etmesini çok önemsiyoruz" dedi.

BAKAN'IN GENÇLERLE YOLCULUĞUNA YER VERİLDİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, "Ankara'dan Kars'a 1933 kilometrelik görsel şölen" adı altında Doğu Ekspresi'nin klibi çekildi. Klipte, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da trenle yolculuğu ve gençlerle bir araya geldiği bölümlere yer verildi.

"TRENLE YOLCULUK KÜLTÜRDÜR"

Tren ile yolculuğun bir kültür olduğunu ifade eden Bakan Arslan, "Tren ile yolculuk bir kültürdür. Bu kültürün Doğu Ekspresiyle yeniden canlanarak özellikle gençlerimize tesir etmesini çok önemsiyoruz. Tren adeta bir seyyar penceredir. Bu pencereden bakarak yeni ufuklara açılan Kars gibi serhat şehirlerimize ulaşan, Anadolu'muzun eşsiz değerlere sahip yörelerini keşfetmek isteyen tüm misafirlerimize konforlu ve güvenli hizmet sunmak bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Tren sadece bir ulaşım aracı değil aynı zamanda bir hayattır. Yeni yerleri keşfetmek isteyen herkes bu hayatta yer almalıdır" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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