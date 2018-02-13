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Fener'in Yıldızı, Bir Araba Dolusu Kızla Yakalandı
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Fener'in yıldızı, bir araba dolusu kızla yakalandı

FENER'İN YILDIZI, BİR ARABA DOLUSU KIZLA YAKALANDI

Sarı-lacivertli takımda performansı ile zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan Nabil Dirar, İstanbul gecelerinde çapkınlık turunda yakalandı.

Tarih : 13 Şubat 2018, 12:20
Puan Ver : Fener'in Yıldızı, Bir Araba Dolusu Kızla Yakalandı(10/10)6

Gecenin ilk vukuatına imza atan isim Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Nabil Dirar'dı. Dirar, Başakşehir galibiyetini 3 güzelle Ortaköy'deki Blackk adlı mekanda kutladı.

FLAŞLAR PATLAYINCA ŞOKE OLDU

Takvim'in haberine göre; Saat 05.30'da güzellerle kapıda beliren Nabil Dirar, patlayan flaşlarla şoke oldu. Futbolcunun yanındaki arkadaşları devreye girip muhabirin fotoğraf makinesini almaya çalıştı.

TAKTİK İŞE YARAMADI

Galibiyeti çapkınlık yaparak kutlayan bir diğer isim Akhisar Belediyespor'un Fransız futbolcusu Abdou Sissoko'ydu. Dirar'la aynı mekanda eğlenen Sissoko'ya da 3 güzel eşlik etti. Bursaspor galibiyetini kızlarla kutlayan siyahi futbolcu da mekandan sabaha karşı ayrıldı. Sissoko da görüntü alınmaması için devreye arkadaşlarını soktu.

Fener'in yıldızı böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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