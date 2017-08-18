Fenerbahçe, Cagliari'den transfer ettiği Mauricio Isla, Villarreal'den kadrosuna kattığı Roberto Soldado ve Zenit'ten transfer ettiği Giuliano için imza töreni düzenledi. Üç oyuncu da kendilerini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeleri imzaladı.

Törende ilk olarak söz alan Isla, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine geldiğini vurguladı ve "Herkesin oynamak isteyeceği bir yere geldiğimi biliyorum." dedi. Villarreal'den transfer edilen Roberto Soldado ise "Futbolu seven herkes, Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bilir. Burada olmak benim için büyük bir keyif. Geldiğim ilk andan beri kendimi çok iyi hissediyorum. Bu ilginin karşılığını, çok çalışarak, goller atarak vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

SOLDADO: SAKAT DEĞİLİM

İspanyol santrfor, fiziken hazır olmadığı ve yaşadığı sakatlıklarla ilgili yöneltilen soruya "Fizik olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Dün 30 dakika sahada kaldım. Maçtan sonra da kendimi çok iyi hissettim. Bir sorunum yok." cevabını verdi.

Sarı-lacivertlilere transferi, Trabzonspor'un da devreye girdiği iddiasıyla olaylı bir süreç olan Giuliano ise "Sahaya çıkmak için büyük heyecan duyuyorum. Pazar günü bizi bekleyen önemli bir maç var, o maça kadar hazır olmak istiyorum. Sevginin ve inancın karşılığını, alacağımız skorlarla saha içinde vermeyi istiyorum." dedi.

GIULIANO: ZORLU BİR TRANSFER SÜRECİ OLDU

Brezilyalı oyuncu, transfer süreciyle ilgili olarak ise "Evet zor bir transfer süreci oldu. Ancak bu zorluk süreci bizim kontrolümüzün dışında oldu. Fenerbahçe'nin teklifini ilk duyduğumda zaten 'Evet' demiştim. Tüm çabamı buraya gelmek için gösterdim. Fenerbahçe, her zaman zirvede olmayı hedefleyen bir kulüp. Kariyerimde bir adım daha öne çıkmak istiyordum. O yüzden burayı seçtim." açıklaması yaptı.

"TRABZONSPOR, FENERBAHÇE'DEN DAHA İYİ TEKLİF YAPTI"

İmza töreninden sonra kulüp televizyonuna konuşan Brezilyalı oyuncu, "Fenerbahçe'ye imza atmadan önce Trabzonspor'un Zenit'e bir teklifi vardı. Hatta maddi olarak Fenerbahçe'den daha üst düzeydeydi. Kulübüme giderek 'Bir yere imza atacaksam bu Fenerbahçe olacak.' dedim." ifadelerini kullandı.

"GIULIANO OLARAK TARİH YAZMAK İSTİYORUM"

Giuliano, Alex'e benzetilmesiyle ilgili olarak konuştu. Brezilyalı oyuncu, Alex'in idol olduğunun altını çizerek "Alex ile saha içinde çok farklı oyuncularız. Onun pozisyonunda oynayacağım için çok büyük sorumluluklarım var. Bunun farkındayım. Alex'le gelmeden önce konuştum ve başarılar diledi. Alex idol bir oyuncu fakat ben Giuliano olarak burada tarih yazmak istiyorum. O, klasik bir 10 numaraydı. Artık günümüz futbolunda böyle oyuncular kalmadı. Kanat ve 9 numaranın arkasında oynayabilirim." yorumunda bulundu.

Kaynak: haberinburada