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FENER'İN İSTEDİĞİ EMRE, 12.5 MİLYON EURO'YA İSPANYA'YA GİTTİ


Fener'in istediği Emre, 12.5 milyon Euro'ya İspanya'ya gitti
Tarih : 29 Ağustos 2017, 12:00
Puan Ver : Fener'in İstediği Emre, 12.5 Milyon Euro'ya İspanya'ya Gitti(7/10)3

Uzun süredir ismi Fenerbahçe ve İnter ile anılan Almanya'da Borussia Dortmund forması giyen Milli futbolcumuz Emre Mor, 12.5 milyon Euro karşılığında İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer oldu.

YILLIK 2 MİLYON EURO ALACAK

Sağlık kontrolleri için İspanya'ya giden milli sporcunun 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 2 milyon Euro maaş alacağı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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