FENER'İN İSTEDİĞİ EMRE, 12.5 MİLYON EURO'YA İSPANYA'YA GİTTİ
Uzun süredir ismi Fenerbahçe ve İnter ile anılan Almanya'da Borussia Dortmund forması giyen Milli futbolcumuz Emre Mor, 12.5 milyon Euro karşılığında İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer oldu.
YILLIK 2 MİLYON EURO ALACAK
Sağlık kontrolleri için İspanya'ya giden milli sporcunun 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 2 milyon Euro maaş alacağı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
- Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar