Uzun süredir ismi Fenerbahçe ve İnter ile anılan Almanya'da Borussia Dortmund forması giyen Milli futbolcumuz Emre Mor, 12.5 milyon Euro karşılığında İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer oldu.

YILLIK 2 MİLYON EURO ALACAK

Sağlık kontrolleri için İspanya'ya giden milli sporcunun 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 2 milyon Euro maaş alacağı belirtildi.

Kaynak: haberinburada