Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Advocaat, gazetecilere "İsveç Lüksemburg'u 8-0 yenemez, ne aptalca soru." çıkışının ardından dalga konusu oldu. İsveç, maçı 8-0 kazanmıştı.

Hollanda'nın Belarus'u 3-1 yendiği maçtan önce yapılan basın toplantısında Dick Advocaat'a basın toplantısında birçok soru yöneltilmişti.

Bunlardan biri, İsveç'in Lüksemburg karşısında averaj farkını açıp açmayacağı yönündeydi. Tecrübeli çalıştırıcı, "8-0 yenecek değiller. Ne aptal bir soru bu" yanıtını vermişti. İsveç, Lüksemburg'u 8-0 yenince, Advocaat, Avrupa'da alay konusu oldu.

"KENDİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ"

Hem sosyal medyada hem de Avrupa basınında 70 yaşındaki teknik adamın karşısındaki kişiyi küçük düşürmeye çalışırken kendisinin küçük düştüğü vurgulandı. Bu arada tecrübeli çalıştırıcı, İsveç'i 6-0 ya da 7-0 yenebileceklerini söyledi.

Dünya Kupası yolunda şansını son maça taşımak isteyen Hollanda, mucizelere kalan Belarus karşısında son dakikalarda gelen gollerle 3-1 kazandı ama İsveç'in Lüksemburg'u 8-0 yenmesinin ardından şansı oldukça azaldı.

EN AZ 7 FARK LAZIM

Puanını 16'ya çıkaran Hollanda, son maça İsveç'in 3 puan gerisinde girdi. Hollanda'nın grupta 2. olabilmesi için İsveç karşısında 7 farklı bir galibiyet alması gerekiyor.

Kaynak: haberinburada