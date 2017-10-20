FENERİ ELEYEN VARDAR, İSPANYOL RAKİBİNDEN YARIM DÜZİNE GOL YEDİ
UEFA Avrupa Liginde üçüncü hafta maçlarında saat 20.00'de başlayan maçlar tamamlandı. Konyaspor, Salzburg'a 2-0 yenilirken, Fenerbahçe'yi kupa dışına iten Vardar, Sociedad'a 6-0 yenildi.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde, gruplarda TSİ 20.00'deki üçüncü hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Ligde G, H, I, J, K ve L gruplarında 12 karşılaşma oynandı.
KONYASPOR, SALZBURG'A 2-0 KAYBETTİ
I Grubu'nda yer alan Atiker Konyaspor, konuk ettiği Salzburg'a 2-0 yenildi. Grubun diğer maçında Olympique Marsilya, ağırladığı Vitoria Guimaraes'i 2-1 mağlup etti.
H Grubu'ndaki Hüseyin Göçek'in yönettiği mücadelede, BATE konuk ettiği Köln'ü 1-0 yendi.
FENERBAHÇE'Yİ ELEYEN VARDAR, REAL SOCİEDAD'A 6-0 YENİLDİ
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yi eleyen Vardar, sahasında Real Sociedad'a 6-0 yenilerek L Grubu'ndaki 3. maçında da puan alamadı. Real Sociedad'da Willian Jose takımının 4 golünü atarak, müsabakaya damga vurdu.
TSİ 20.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
G Grubu:Hapoel Beer Sheva (İsrail) - FCSB (Romanya): 1-2Lugano (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya): 3-2
H Grubu:BATE (Belarus) - Köln (Almanya): 1-0Kızılyıldız (Sırbistan) - Arsenal (İngiltere): 0-1
I Grubu:Atiker Konyaspor - Salzburg (Avusturya): 0-2Olympique Marsilya (Fransa) - Vitoria Guimaraes (Portekiz): 2-1
J Grubu:Zorya (Ukrayna) - Hertha Berlin (Almanya): 2-1Östersunds (İsveç) - Athletic Bilbao (İspanya): 2-2
K Grubu:Nice (Fransa) - Lazio (İtalya): 1-3Zulte Waregem (Belçika) - Vitesse (Hollanda): 1-1
L Grubu:Zenit (Rusya) - Rosenborg (Norveç): 3-1Vardar (Makedonya) - Real Sociedad (İspanya): 0-6
Kaynak: haberinburada
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