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Feneri eleyen Vardar, İspanyol rakibinden yarım düzine gol yedi

FENERİ ELEYEN VARDAR, İSPANYOL RAKİBİNDEN YARIM DÜZİNE GOL YEDİ

UEFA Avrupa Liginde üçüncü hafta maçlarında saat 20.00'de başlayan maçlar tamamlandı. Konyaspor, Salzburg'a 2-0 yenilirken, Fenerbahçe'yi kupa dışına iten Vardar, Sociedad'a 6-0 yenildi.

Tarih : 20 Ekim 2017, 03:10
Puan Ver : Feneri Eleyen Vardar, İspanyol Rakibinden Yarım Düzine Gol Yedi(10/10)6

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde, gruplarda TSİ 20.00'deki üçüncü hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Ligde G, H, I, J, K ve L gruplarında 12 karşılaşma oynandı.

KONYASPOR, SALZBURG'A 2-0 KAYBETTİ

I Grubu'nda yer alan Atiker Konyaspor, konuk ettiği Salzburg'a 2-0 yenildi. Grubun diğer maçında Olympique Marsilya, ağırladığı Vitoria Guimaraes'i 2-1 mağlup etti.

H Grubu'ndaki Hüseyin Göçek'in yönettiği mücadelede, BATE konuk ettiği Köln'ü 1-0 yendi.

FENERBAHÇE'Yİ ELEYEN VARDAR, REAL SOCİEDAD'A 6-0 YENİLDİ

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yi eleyen Vardar, sahasında Real Sociedad'a 6-0 yenilerek L Grubu'ndaki 3. maçında da puan alamadı. Real Sociedad'da Willian Jose takımının 4 golünü atarak, müsabakaya damga vurdu.

TSİ 20.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

G Grubu:Hapoel Beer Sheva (İsrail) - FCSB (Romanya): 1-2Lugano (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya): 3-2

H Grubu:BATE (Belarus) - Köln (Almanya): 1-0Kızılyıldız (Sırbistan) - Arsenal (İngiltere): 0-1

I Grubu:Atiker Konyaspor - Salzburg (Avusturya): 0-2Olympique Marsilya (Fransa) - Vitoria Guimaraes (Portekiz): 2-1

J Grubu:Zorya (Ukrayna) - Hertha Berlin (Almanya): 2-1Östersunds (İsveç) - Athletic Bilbao (İspanya): 2-2

K Grubu:Nice (Fransa) - Lazio (İtalya): 1-3Zulte Waregem (Belçika) - Vitesse (Hollanda): 1-1

L Grubu:Zenit (Rusya) - Rosenborg (Norveç): 3-1Vardar (Makedonya) - Real Sociedad (İspanya): 0-6

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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