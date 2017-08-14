Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu

Fener'e devlet kuşu kondu! 8 milyon Euro teklif ettiler

FENER'E DEVLET KUŞU KONDU! 8 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Rus ekibi Spartak Moskova, Fenerbahçe'de forma giyen Roman Neustadter için 8 milyon Euro önerdi. Yönetim, bu teklife sıcak bakıyor.

Tarih : 14 Ağustos 2017, 17:10
Puan Ver : Fener'e Devlet Kuşu Kondu! 8 Milyon Euro Teklif Ettiler(10/10)6

Trabzonspor'un Giuliano için devreye girmesi, Fenerbahçe'nin planlarını alt üst etmişti.

8 MİLYON EURO ÖNERDİLER

Normalde Sambacı'yı kiralayacak olan Sarı-Lacivertliler, 7 milyon Euro'ya bonservisini almak zorunda kaldı. Bu durum, bütçe planlamasına ağır bir darbe vurdu. Ancak Rusya'dan müjde gibi bir haber geldi. Yabancı kuralı nedeniyle Rus pasaportu olan bir savunmacı arayan Spartak Moskova, Roman Neustadter için Fenerbahçe'nin kapısını bir kez daha çaldı. Daha önce iki kez teklifi geri çevrilen Spartak, bu kez kesenin ağzını açtı ve 8 milyon Euro (33.5 milyon TL) önerdi.

KOCAMAN İKNA EDİLECEK

Geçtiğimiz sezon bonservis ödenmeden alınan Neustadter için gelen bu teklife yönetimin 'evet' demesi bekleniyor. 27 yaşındaki oyuncunun satılmasına karşı çıkan Aykut Kocaman da en az 1 stoper transferi garantisi verilerek ikna edilmeye çalışılacak. Rus savunmacıdan gelecek 8 milyon Euro, yönetimin transfer planlamasının bozulmadan devam etmesini sağlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fener  E  Devlet  Kuşu  Kondu  8  Milyon  Euro  Teklif  Ettiler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER