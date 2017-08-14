Trabzonspor'un Giuliano için devreye girmesi, Fenerbahçe'nin planlarını alt üst etmişti.

8 MİLYON EURO ÖNERDİLER

Normalde Sambacı'yı kiralayacak olan Sarı-Lacivertliler, 7 milyon Euro'ya bonservisini almak zorunda kaldı. Bu durum, bütçe planlamasına ağır bir darbe vurdu. Ancak Rusya'dan müjde gibi bir haber geldi. Yabancı kuralı nedeniyle Rus pasaportu olan bir savunmacı arayan Spartak Moskova, Roman Neustadter için Fenerbahçe'nin kapısını bir kez daha çaldı. Daha önce iki kez teklifi geri çevrilen Spartak, bu kez kesenin ağzını açtı ve 8 milyon Euro (33.5 milyon TL) önerdi.

KOCAMAN İKNA EDİLECEK

Geçtiğimiz sezon bonservis ödenmeden alınan Neustadter için gelen bu teklife yönetimin 'evet' demesi bekleniyor. 27 yaşındaki oyuncunun satılmasına karşı çıkan Aykut Kocaman da en az 1 stoper transferi garantisi verilerek ikna edilmeye çalışılacak. Rus savunmacıdan gelecek 8 milyon Euro, yönetimin transfer planlamasının bozulmadan devam etmesini sağlayacak.

Kaynak: haberinburada