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fener'den brezilyalı bombası!

FENER'DEN BREZİLYALI BOMBASI!

Sao Paolo kulübü, Fenerbahçe'nin bir dönem Vitor Pereira'yla Porto'da çalışan, Brezilyalı orta saha Josef de Souza'yla görüştüğünü açıkladı.

Tarih : 02 Temmuz 2015, 12:21
Puan Ver : Fener'den Brezilyalı Bombası!(6/10)4


Basında çıkan iddiaların ardından Sao Paolo kulübü resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha Josef için Fenerbahçe'nin kendileriyle görüştüğünü ve Fenerbahçe'nin bu transfer için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifadeleri yer aldı.








Etiketler: Fener  Den  Brezilyalı  Bombası    haber

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