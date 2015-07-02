Sao Paolo kulübü, Fenerbahçe'nin bir dönem Vitor Pereira'yla Porto'da çalışan, Brezilyalı orta saha Josef de Souza'yla görüştüğünü açıkladı.



Basında çıkan iddiaların ardından Sao Paolo kulübü resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha Josef için Fenerbahçe'nin kendileriyle görüştüğünü ve Fenerbahçe'nin bu transfer için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifadeleri yer aldı.