FENERBAHÇE'Yİ YIKAN HABER! YILDIZ FUTBOLCU BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK
Fenerbahçe'de cezalı duruma düşen Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında bulunan Hasan Ali Kaldırım, mücadelenin ikinci yarısında sarı kart gördü.
İSMAİL KÖYBAŞI SAKAT
Hasan Ali Kaldırım, ligin 23. haftasında oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı'nın da sakatlığı bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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