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Fenerbahçe'yi sonunda çileden çıkardı

FENERBAHÇE'Yİ SONUNDA ÇİLEDEN ÇIKARDI

Fenerbahçe'ye geldiği günden bugüne 13,8 milyon euroyu cebe atan Robin van Persie, son iki isteğiyle sarı-lacivertlileri çileden çıkardı.

Tarih : 18 Ocak 2018, 15:20
Puan Ver : Fenerbahçe'yi Sonunda Çileden Çıkardı(7/10)3

Fenerbahçe'nin şu sıralar büyük baş ağrısı olan Robin van Persie, ayrılmak için ortaya attığı istekleriyle sarı-lacivertlileri çıldırttı.Teknik direktör Aykut Kocaman'ın istemediği Hollandalı futbolcu, gerek sakatlık gerekse kadro yapısında yeri olmadığı için bu sezon sadece Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giydi. Ligin ilk yarısında 2.5 milyon euroyu cebine koyan RVP'den kulüp bulması istendi.

İMZAYI DA ATTI

İlk olarak Stoke City ile görüştü olmadı, daha sonra ilk takımı olan Feyenoord'un kapısını çaldı ve anlaştı. Üstelik imzayı da attı. Hollanda kulübü, yıldız futbolcuyu renklerine katmak için belli bir fedakarlığı da göze aldı, Fenerbahçe'ye bonservis bedeli ödemeye bile razı oldu. Bunun üzerine Feyenoord, Robin van Persie'ye resmi imzayı attırıp, bunun bir örneğini de Fenerbahçe'ye gönderdi.

Sarı-lacivertliler de Hollanda'dan gelecek bonservis bedelini düşünerek Robin van Persie'ye fesih bedeli olarak 2 milyon euro ödemeyi kabul etti. Böylece sarı-lacivertliler hem ikinci yarıda verilecek paradan 450 bin euro kar edecek hem de yabancı kontenjanını boşaltacaktı.

Yıldız futbolcu bu parayı kabul ederken, iki önemli sorun çıkardı. Birincisi RVP, 2018'de Türkiye'de çalışmayacağı için bu paranın gelir vergisi Hollanda'ya ödenecekti. Bu da yüzde 51 idi. Bu nedenle Fenerbahçe'ye, "Vergiyi siz ödeyin" diye diretti.

İKİNCİ PROBLEM: ÖDEME PLANI

İkinci problem de paranın ödeme süresi oldu. Fenerbahçe, "Feyenoord'dan para gelsin, biz de sana oradan ödeme yapalım" teklifinde bulundu. Ancak bu öneri kabul görmedi. Sözleşmenin başlangıcında verilen teminat mektubunu da geri isteyen sarı-lacivertliler, buna da kavuşamadı.

13,8 MİLYON EURO ALDI

2015-16 sezonunun başında Fenerbahçe'ye gelen Robin van Persie'nin yıllık aldığı para, 4 milyon 900 bin euro idi. Üstelik 40 maça kadar da maç başı 20 bin eurodan 800 bin euroyu daha cebine koyuyordu. İlk sezon 48 resmi maçta görev yapan Hollandalı futbolcu, geçen sezon 35 resmi maçta kaldı ve 700 bin euro bonus aldı. Bu sezon da üç resmi maçta oynayan RVP, 2.5 milyon euroyu cebine koydu. Robin van Persie, kaldığı süre içerisinde toplamda 13 milyon 810 bin euro aldı. Bu da yaklaşık 64 milyon 490 bin TL'ye karşılık geliyor.

KALIRSA FELAKET OLUR

Fenerbahçe her ne kadar göndermeye kararlı olsa da, Robin van Persie'nin inatlaşma nedeniyle sarı-lacivertli kulüpte kalması da olası... Bu durumda normal ödemesini alacak olan futbolcu, sözleşmesi gereği A takım ile birlikte çalışmaya devam edecek. Bu da Fenerbahçe Yönetimi'nin canını sıkıyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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