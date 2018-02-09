FENERBAHÇE'Yİ REDDEDEN LUCAS PEREZ, TAKIMI DEPORTİVO'DA İSTENMEYEN ADAM OLDU
Sezon başında Fenerbahçe'nin istediği forvet Lucas Perez, kiralık olarak gittiği Deportivo La Coruna'da istenmeyen adam oldu.
Arsenal forması giydiği dönemde sezon başında Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği forvet Lucas Perez, kiralık olarak gittiği Deportivo La Coruna'da istenmeyen adam oldu.
Arsenal'de teknik direktör Arsene Wenger'in planları arasında yer almayan ve Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo'ya kiralanan Perez, beklenileni veremedi.
21 MAÇTA 5 GOL ATTI
Sezon başından bu yana oynadığı 21 maçta sadece 5 gol atan 29 yaşındaki forvet, İspanya'da zor günler geçiriyor.
Perez'in oturduğu evin çevresindeki sokakları spreylerle boyayan taraftarlar, "Lucas, geldiğin yere s... git" yazarak yıldız futbolcunun kulübü terk etmesini istedi.
NEREDE OTURDUĞU BİLİNMİYOR
Ancak bir mahalle sakini, Perez'in Arsenal'e taşınmadan önce burada oturduğunu, şu anki evinin nerede olduğunu bilmediğini dile getirdi.
2016 yılında Deportivo'dan Arsenal'e 14 milyon euroya transfer olan Perez, Londra ekibinde bir türlü kendisini gösterme şansı bulamadı.
Kaynak: haberinburada
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