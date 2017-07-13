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fenerbahçe'yi mesut edecek

FENERBAHÇE'Yİ MESUT EDECEK

Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin istediği Lucas Perez'i ikna etmek için çalışıyor.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 10:30
Puan Ver : Fenerbahçe'yi Mesut Edecek(7/10)8


Aykut Kocaman'ın merkez forvet transferini şart koşması nedeniyle Fenerbahçe'de hareketli bir süreç yaşanıyor. Kulübe pek çok forvet önerilirken bunlar Kocaman'ın süzgecinden geçiriliyor ancak asıl hedef belli: Lucas Perez. Aykut Hoca, Perez'in istediği top saklayabilme, hava hâkimiyeti ve ceza sahası bitiriciliği özelliklerine sahip olduğuna inanıyor. Fenerbahçe de tüm çalışmalarını Lucas Perez ismi üzerinden yapıyor ve iknaya çalışıyor.



FENERBAHÇE KULÜPLE ANLAŞTI



İspanyol futbolcuya, ülkesinden de teklifler var ama sarı-lacivertlilerin, Arsenal ile anlaştığı gelen bilgiler arasında. İngiliz ekibi, Perez'in kararını bekliyor.



 



Fenerbahçeli yöneticiler ise Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan Lucas Perez'in iknası için Arsenal'dan takım arkadaşı Mesut Özil'i devreye soktu. Sarı-lacivertli idarecilerle yakın ilişkisi bulunan Mesut, Perez'e Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi anlatıyor. Bu sürecin bir hafta içinde netleşmesi bekleniyor.



EMRE MOR DA GÜNDEMDE



Öte yandan B.Dortmund'un genç futbolcusu Emre Mor da gündemden düşmüş değil. Fenerbahçe ile oyuncunun menajeri Muzzy Özcan arasındaki görüşmelerde kesin anlaşma sağlandı. Dortmund, genç yeteneği Türkiye'den bir takıma kiralamak isterse bu Fenerbahçe olacak. beİN Sports'a konuşan Özcan, bu durumu, "Emre; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı yakından takip ediyor ama Türkiye'ye gelecekse, gideceği yer belli" dedi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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