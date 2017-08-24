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FENERBAHÇE'Yİ ELEYEN VARDAR, PRİM OLARAK İPHONE 7 KAZANDI


Fenerbahçe'yi Eleyen Vardar, Prim Olarak iPhone 7 Kazandı
Tarih : 24 Ağustos 2017, 23:20
Puan Ver : Fenerbahçe'yi Eleyen Vardar, Prim Olarak İphone 7 Kazandı(6/10)2

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar 2-0 ve 2-1'lik skorlarla iki maçta da mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe veda ederken, Vardarlı oyuncular da çok prim olarak iPhone 7 marka cep telefonunun sahibi oldu.

BAŞKAN İLK MAÇTAN SONRA SÖZ VERMİŞTİ

Vardar Başkanı Serget Samsonenko, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi yenen futbolcularına turu geçmeleri halinde prim olarak iPhone 7 vereceğinin dair söz vermişti. Sarı-lacivertli ekibi rövanş maçında 2-1 yenerek Avrupa'nın dışına iten Vardar'da futbolcular prim olarak iPhone 7 kazanmış oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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