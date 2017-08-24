FENERBAHÇE'Yİ ELEYEN VARDAR, PRİM OLARAK İPHONE 7 KAZANDI
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar 2-0 ve 2-1'lik skorlarla iki maçta da mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe veda ederken, Vardarlı oyuncular da çok prim olarak iPhone 7 marka cep telefonunun sahibi oldu.
BAŞKAN İLK MAÇTAN SONRA SÖZ VERMİŞTİ
Vardar Başkanı Serget Samsonenko, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi yenen futbolcularına turu geçmeleri halinde prim olarak iPhone 7 vereceğinin dair söz vermişti. Sarı-lacivertli ekibi rövanş maçında 2-1 yenerek Avrupa'nın dışına iten Vardar'da futbolcular prim olarak iPhone 7 kazanmış oldu.
Kaynak: haberinburada
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