Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar 2-0 ve 2-1'lik skorlarla iki maçta da mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe veda ederken, Vardarlı oyuncular da çok prim olarak iPhone 7 marka cep telefonunun sahibi oldu.

BAŞKAN İLK MAÇTAN SONRA SÖZ VERMİŞTİ

Vardar Başkanı Serget Samsonenko, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi yenen futbolcularına turu geçmeleri halinde prim olarak iPhone 7 vereceğinin dair söz vermişti. Sarı-lacivertli ekibi rövanş maçında 2-1 yenerek Avrupa'nın dışına iten Vardar'da futbolcular prim olarak iPhone 7 kazanmış oldu.

Kaynak: haberinburada