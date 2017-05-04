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fenerbahçe'ye sudan ceza!

FENERBAHÇE'YE SUDAN CEZA!

PFDK, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada, sahanın statüye aykırı sulanmasından dolayı sarı lacivertli kulübe para cezası verdi.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 17:21
Puan Ver : Fenerbahçe'ye Sudan Ceza!(8/10)10






Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş ile Fenerbahçe'ye para cezası verdi.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada, sahanın statüye aykırı sulanmasından dolayı PFDK, sarı-lacivertli kulübün 15 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.



Beşiktaş Kulübüne ise Medipol Başakşehir ile deplasmanda yaptığı lig mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin lira para cezası verildi.



Kurul, Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'a, Kardemir Karabükspor karşılaşmasında özel güvenlik bulundurmaması nedeniyle 15 bin lira para cezası uygulanması kararına vardı.



TFF 1. LİG EKİPLERİNİN CEZASI



PFDK, TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'a 26 bin, Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor'a 7 bin 500'er lira ve Samsunspor'a da 4 bin 500 lira para cezası verdi.



Manisaspor oyuncusu İsmail Haktan Odabaşı 2, aynı takımdan Billal Sebaihi ile Göztepe'nin futbolcusu Lokman Gör'e ise 3'er resmi karşılaşmadan men cezası verildi. Her üç oyuncu, ayrıca 6 bin 500'er lira para cezası aldı.



PFDK, Şanlıurfaspor'ın yollarını ayırdığı teknik direktör Ogün Temizkanoğlu'na ise 4 resmi müsabakadan men ve 8 bin 600 lira para cezası uyguladı.

 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fenerbahçe  Ye  Sudan  Ceza    haber

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