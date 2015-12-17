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fenerbahçe'ye rusya deplasmanı için o izin çıkmadı

FENERBAHÇE'YE RUSYA DEPLASMANI İÇİN O İZİN ÇIKMADI

Rusya ile yaşanan siyasi kriz nedeniyle 25 Şubat'ta Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maç için özel uçak izni alamayan Fenerbahçe Kulübü, Moskova'ya tarifeli uçakla gitme kararı aldı.

Tarih : 17 Aralık 2015, 14:16
Puan Ver : Fenerbahçe'ye Rusya Deplasmanı İçin O İzin Çıkmadı(10/10)8


Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçlar öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.



Rusya, 25 Şubat'ta Moskova'da yapılacak rövanş karşılaşmasına özel uçakla gitmek isteyen sarı lacivertli kulübe izin vermedi.



İzin alabilmek için bütün imkanlarını zorlayan ancak amacına ulaşamayan Fenerbahçe yönetimi, Moskova deplasmanına tarifeli uçakla gitme kararı aldı.








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