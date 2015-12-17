FENERBAHÇE'YE RUSYA DEPLASMANI İÇİN O İZİN ÇIKMADI
Rusya ile yaşanan siyasi kriz nedeniyle 25 Şubat'ta Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maç için özel uçak izni alamayan Fenerbahçe Kulübü, Moskova'ya tarifeli uçakla gitme kararı aldı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçlar öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.
Rusya, 25 Şubat'ta Moskova'da yapılacak rövanş karşılaşmasına özel uçakla gitmek isteyen sarı lacivertli kulübe izin vermedi.
İzin alabilmek için bütün imkanlarını zorlayan ancak amacına ulaşamayan Fenerbahçe yönetimi, Moskova deplasmanına tarifeli uçakla gitme kararı aldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar