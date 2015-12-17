Rusya ile yaşanan siyasi kriz nedeniyle 25 Şubat'ta Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maç için özel uçak izni alamayan Fenerbahçe Kulübü, Moskova'ya tarifeli uçakla gitme kararı aldı.



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçlar öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.







Rusya, 25 Şubat'ta Moskova'da yapılacak rövanş karşılaşmasına özel uçakla gitmek isteyen sarı lacivertli kulübe izin vermedi.







İzin alabilmek için bütün imkanlarını zorlayan ancak amacına ulaşamayan Fenerbahçe yönetimi, Moskova deplasmanına tarifeli uçakla gitme kararı aldı.