UEFA ile yaptığı finansal-fair play anlaşması gereği sattığı oyuncu miktarında transfer yapabilecek olan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon yeni transferler yapabilmesi için oyuncu satması gerekiyordu.



FIRSAT KAPIYA GELDİ



Yeni transferler için kaynak arayan Fener yönetimine ilk somut teklif İtalya'dan geldi. Savunmasında sıkıntı yaşayan Milan, Kjaer için 14 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Fenerbahçe yönetimi ise "Fiyatı arttır" mesajı ile yanıt verdi.







kaynak:sabah