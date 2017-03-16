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fenerbahçe'ye piyango! 14 milyon euro...

FENERBAHÇE'YE PİYANGO! 14 MİLYON EURO...

UEFA ile yaptığı finansal-fair play anlaşması gereği sattığı oyuncu miktarında transfer yapabilecek olan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon yeni transferler yapabilmesi için oyuncu satması gerekiyordu.

Tarih : 16 Mart 2017, 17:39
Puan Ver : Fenerbahçe'ye Piyango! 14 Milyon Euro...(8/10)6


FIRSAT KAPIYA GELDİ

Yeni transferler için kaynak arayan Fener yönetimine ilk somut teklif İtalya'dan geldi. Savunmasında sıkıntı yaşayan Milan, Kjaer için 14 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Fenerbahçe yönetimi ise "Fiyatı arttır" mesajı ile yanıt verdi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fenerbahçe  Ye  Piyango  14  Milyon  Euro    haber

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