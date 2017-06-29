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fenerbahçe'ye perulu sol kanat!

FENERBAHÇE'YE PERULU SOL KANAT!

Fenerbahçe'nin Sao Paulo'da forma giyen Cueva için 9+1 milyon Euro'luk teklif yaptığı yazıldı.

Tarih : 29 Haziran 2017, 12:27
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Bir süre adı Galatasaray ile anılan Christian Cueva için bu kez de Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi.



Esporte Interativo kanalı sarı lacivertlilerin Sao Paulo'da forma giyen 25 yaşındaki Perulu sol kanat oyuncu için 9+1 milyon Euro'luk teklif yaptığını yazdı.



CHRISTIAN CUEVA KİMDİR?



25 yaşındaki oyuncu altyapısını Peru'da alırken, 2013 yılında Rayo Vallecano ile Avrupa'yla tanıştı. Daha sonra ülkesine dönen Cueva, 2016 yılında ise Sao Paulo'ya transfer oldu.



 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fenerbahçe  Ye  Perulu  Sol  Kanat    haber

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