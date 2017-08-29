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Fenerbahçe'ye müjdeyi PSG yetkilisi verdi: Türkiye'ye gidiyor

FENERBAHÇE'YE MÜJDEYİ PSG YETKİLİSİ VERDİ: TÜRKİYE'YE GİDİYOR

PSG Sportif Direktörü Antero Henrique, "Fenerbahçe, Ben Arfa için en istekli kulüp. Oyuncu görüşmeler yapmak için Türkiye'ye gidecek." dedi.

Tarih : 29 Ağustos 2017, 16:40
Puan Ver : Fenerbahçe'ye Müjdeyi Psg Yetkilisi Verdi: Türkiye'ye Gidiyor(9/10)5

Transfer döneminin ilk günlerinden bu yana ismi Fenerbahçe başta olmak üzere Türk kulüpleriyle anılan Hatem Ben Arfa için flaş açıklama geldi. Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Antero Henrique, oyuncunun Türkiye'ye gideceğini açıkladı.



TÜRKİYE'YE GELİYOR



Fransa basınına takımdan göndermek istedikleri Ben Arfa için konuşan Henrique, "Fenerbahçe Ben Arfa transferi için şu anda en istekli kulüp. Başakşehir'in de bir ilgisi var. Oyuncu görüşmeler yapmak için Türkiye'ye gidecek ve son bir karar verecek" ifadelerini kullandı.



LYON DA BEN ARFA'NIN DURUMUNU İZLİYOR



Fransa basınına açıklama yapan Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, "Hatem Ben Arfa'yı transfer etmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna "Neden olmasın" yanıtını verdi.



PSG'nin yıldız oyuncusu Ben Arfa'ya çağrıda bulunan Aulas, "Takımdan birileri ayrılırsa onu düşünürüz. Durumunu takip ediyoruz. Geçen yıl gerçekten bize geleceğini düşünüyorduk ama olmadı. Şimdi bir fırsat olursa menajeri şahsen benimle iletişime geçebilir. Her şey mümkündür" dedi.



AZİZ YILDIRIM'IN HATEM BEN ARFA SÖZLERİ



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, katıldığı canlı yayında Hatem Ben Arfa ile transfer için görüştüklerini itiraf etmiş ve oyuncunun PSG'den alacağını tahsil ettikten sonra görüşeceklerini belirtmişti.



Aziz Yıldırım, "Ben Arfa'nın kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi var. 11 milyona yakın alacağı olduğunu söylüyor. Geçen yıldan da 2 milyon olduğunu söylüyor. Bunu aldıktan sonra oturur sizinle konuşurum diyor Almaya karar verirsek alacak gücümüz var, onu da söyleyeyim" ifadelerini kullanmıştı


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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