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fenerbahçe'ye müjde!

FENERBAHÇE'YE MÜJDE!

F.Bahçe yönetimi, eski santrforunu yeniden kadroya katmak için devrede..

Tarih : 18 Ağustos 2016, 14:56
Puan Ver : Fenerbahçe'ye Müjde!(0/10)


GEÇEN sezonun başında 16 milyon Euro'luk astronomik bonservis bedeliyle Birleşik Arap Emirlikleri temsilcilerinden Al Ahli'ye satılan Moussa Sow, F.Bahçe'ye geri dönmek üzere. Sarı-lacivertli yöneticiler kendi aralarında yaptıkları durum değerlendirmesinde Senegalli'nin Dick Advocaat'ın oynatmak istediği 4-3-3 sistemine çok uygun olduğu fikrinde birleşirken, oyuncuyu yeniden kadroya katmak için girişimlere başladılar.








Etiketler: Fenerbahçe  Ye  Müjde    haber

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