FENERBAHÇE'YE MÜJDE!
F.Bahçe yönetimi, eski santrforunu yeniden kadroya katmak için devrede..
GEÇEN sezonun başında 16 milyon Euro'luk astronomik bonservis bedeliyle Birleşik Arap Emirlikleri temsilcilerinden Al Ahli'ye satılan Moussa Sow, F.Bahçe'ye geri dönmek üzere. Sarı-lacivertli yöneticiler kendi aralarında yaptıkları durum değerlendirmesinde Senegalli'nin Dick Advocaat'ın oynatmak istediği 4-3-3 sistemine çok uygun olduğu fikrinde birleşirken, oyuncuyu yeniden kadroya katmak için girişimlere başladılar.
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