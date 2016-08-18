

GEÇEN sezonun başında 16 milyon Euro'luk astronomik bonservis bedeliyle Birleşik Arap Emirlikleri temsilcilerinden Al Ahli'ye satılan Moussa Sow, F.Bahçe'ye geri dönmek üzere. Sarı-lacivertli yöneticiler kendi aralarında yaptıkları durum değerlendirmesinde Senegalli'nin Dick Advocaat'ın oynatmak istediği 4-3-3 sistemine çok uygun olduğu fikrinde birleşirken, oyuncuyu yeniden kadroya katmak için girişimlere başladılar.