Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve Sunderland ile bonservisi konusunda görüşülen Jeremain Lens'le ilgili şok gelişme yaşandı.



Hollandalı futbolcu konusunda İtalyan devi Napoli'nin oldukça istekli olduğu yazıldı. Daily Mirror gazetesinin haberine göre, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele verecek İtalyan takımının, güçlü bir kadro amaçladığı ifade edildi.



Ayrıca gelecek sezon ligde de yine iddialı olmak isteyen Napoli'nin Lens'e ihtiyaç duyduğu belirtildi. Lens konusunda da Napoli'nin Fenerbahçe ile beraber en ciddi kulüp olduğu öne sürüldü.







kaynak:sabah