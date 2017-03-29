

Kadroda kiralık olan Jeremain Lens'in devam etmesini planlayan Fenerbahçe Yönetimi, Sunderland ile yoğun bir transfer trafiğine girmek zorunda kalacak. Hollandalı yıldızın Fenerbahçe'de kalmak istemesi önemli bir avantaj olarak görülse de İngiliz kulübün şartları da bir o kadar sıkıntı içeriyor.







Zira ekonomik anlamda sıkıntıda olan ve Premier Lig'e özel ‘Finansal Fair Play' kurallarına bağlı olan Sunderland'in transferden iyi bir para kazanmak için uğraştığı ifade edildi. Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren İngiliz kulübün, her halükarda Lens'i elden çıkarmayı planladığı aktarıldı.







kaynak:ajansspor