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Fenerbahçe'ye kötü haber! 3 yıldız Konyaspor maçında yok

FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER! 3 YILDIZ KONYASPOR MAÇINDA YOK

Fenerbahçe'de Kardemir Karabükspor maçında sarı kart gören Şener Özbayraklı, Martin Skrtel ve Neustadter Atiker Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Tarih : 18 Aralık 2017, 22:40
Puan Ver : Fenerbahçe'ye Kötü Haber! 3 Yıldız Konyaspor Maçında Yok(10/10)6

Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmalarında Kardemir Karabükspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı, Martin Skrtel ve Neustadter, gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

ZORLU KONYASPOR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEKLER

Üç oyuncu da ligin 17. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecekler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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