Fenerbahçe'de Kardemir Karabükspor maçında sarı kart gören Şener Özbayraklı, Martin Skrtel ve Neustadter Atiker Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmalarında Kardemir Karabükspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı, Martin Skrtel ve Neustadter, gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

ZORLU KONYASPOR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEKLER

Üç oyuncu da ligin 17. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecekler.

Kaynak: haberinburada