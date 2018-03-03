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Fenerbahçe'ye İsmail Köybaşı'ndan kötü haber

FENERBAHÇE'YE İSMAİL KÖYBAŞI'NDAN KÖTÜ HABER

Süper Ligde oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Köybaşı'nın Galatasaray maçında ufak da olsa oynamama ihtimali bulunduğu ortaya çıktı.

Tarih : 03 Mart 2018, 15:40
Puan Ver : Fenerbahçe'ye İsmail Köybaşı'ndan Kötü Haber(7/10)3

Beşiktaş'la oynanan maçın ilk yarısında girdiği ikili mücade sonucunda yerde kalan ve oyundan çıkarak yerini Şener Özbayraklı'ya bırakan ve kupa maçının kadrosunda yer alamayan İsmail Köybaşı'nın durumu belli oldu.

SAĞ VE SOL KASIKLARINDA YIRTIK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yapılan tetkikler sonucunda İsmail'in sağ kasığıyla birlikte sol kasığı da yırtıldığı, öğrenildi.

2-3 hafta sahalardan uzak kalacak olan İsmail'in Galatasaray derbisinde de ufak da olsa oynamama ihtimali bulunduğu ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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