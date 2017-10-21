FENERBAHÇE'YE GÜN DOĞDU! BAŞKAN TOTEMİ BOZUYOR
Uğur denemesi yaptığı için takımının maçlarına gitmeyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, pazar günkü Fenerbahçe maçında totemi bozacak.
Geçtiğimi günlerde bir öğrencinin, "Başkanım, en son maça gittiğinizde takım Östersunds'a elendi ve sonrasında maçlara totem yapmak için statta izlemediğiniz söyleniyor. Derbide statta olacak mısınız?" şeklindeki sorusuna gülümseyen Özbek, "Sen bunu nereden öğrendin? diğer soru neydi diye cevaplamıştı.
KKTC BAŞBAKANI MAÇA GELİYOR
Derbiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden özel misafirleri olan Özbek, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak. Girne bölgesinde 60 dönüm araziyi kulübe kazandırmaya çalışan Özbek, KKTC'de hem futbol akademisi açmayı hem de beş yıldızlı otel projesi ile Galatasaray'ın ciddi bir gelir elde etmesini planlıyor.
Bu arada dünkü idmanı ziyaret eden Özbek, antrenmanı izledi ve teknik heyet ile futbolculara moral verdi.
Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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