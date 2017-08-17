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Fenerbahçe'ye Emre müjdesini Dortmund hocası verdi

FENERBAHÇE'YE EMRE MÜJDESİNİ DORTMUND HOCASI VERDİ

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Peter Bosz, Fenerbahçe'nin istediği milli futbolcu Emre Mor için, "İnter'e gitmesi gerekiyordu ama anlaşamadılar." dedi.

Tarih : 17 Ağustos 2017, 18:40
Puan Ver : Fenerbahçe'ye Emre Müjdesini Dortmund Hocası Verdi(6/10)2

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Peter Bosz, Fenerbahçe'nin de istediği Emre Mor'un transferiyle ilgili açıklama yaptı ve milli oyuncunun Inter'e gitmeyeceğini söyledi.

"EMRE İNTER'E GİTMELİYDİ AMA ANLAŞAMADILAR"

Basın toplantısında konuşan Bosz, "Emre Mor'un Inter'e transferi gerçekleşmedi, Inter'e gitmeliydi, ancak anlaşma sağlayamadılar. Bu Dortmund'un suçu değil, transferin içine dahil olan diğer insanların suçu. Emre'nin harika potansiyeli var, ama her oyuncu bizimle kalamaz. Reus, Schürrle, Dembele'nin durumuna göre alternatif olabilir. Gelişmeleri takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN EMRE MOR TEKLİFİ

Fenerbahçe, Emre Mor'u bir sezonluğuna kiralamak istiyor. Bunun için Dortmund'a 2 milyon Euro (8.3 milyon TL) önerildi. Teklifin içerisinde, sezon sonunda 8 milyon Euro'ya (33.2 milyon TL) satın alma opsiyonu da yer alıyor. Aziz Yıldırım, geçtiğimiz hafta NTV Spor'da katıldığı programda, Dortmund'dan gelecek yanıtı beklediklerini söylemişti. Bu bekleyiş sürüyor.

INTER, EMRE MOR TRANSFERİNDEN VAZGEÇTİ

İtalyan ekibinin genç yıldızı 2 yıllığına kiraladığı açıklanmıştı. Emre, İnter için sağlık kontrollerinden bile geçti. Ancak bir anda Milano takımı transferden vazgeçti. İtalyan basınına göre bu kararda Emre Mor'un menaceri Muzzi Özcan'ın yüksek komisyon talep etmesinin etkili olduğu öne sürüldü. Ancak Özcan bu iddiaları reddetti.

DORTMUND'DA KALMA İHTİMALİ BELİRDİ

Milli futbolcunun, kariyerine Borrussia Dortmund'da devam etme ihtimali belirdi. Sportif direktör Michael Zorc, daha önce transfer görüşmeleri için izin verilen Emre'nin takıma döndüğünü açıkladı.

Dembele'nin Barcelona'ya gitmeye hazırlanması nedeniyle 20 yaşındaki futbolcunun kadroda tutulabileceği kaydedildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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