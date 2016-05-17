FENERBAHÇE'YE ÇİFTE ŞOK!
Bel fıtığı ağrıları nedeniyle yataktan kalkamaz hale gelen Volkan Demirel bu hafta ameliyat olup derbiyi kaçıracak. Volkan Şen ise EURO 2016 sonrası pubis nedeniyle operasyon geçirecek.
Türkiye Kupası Finali öncesi uzun süre gündemi meşgul eden konu Galatasaray'ın kalecisi Fernandao Muslera'nın durumuydu. Milli takım kampına gitmesi gereken başarılı file bekçisi, zor da olsa finalde oynamak için ülkesinden izin kopardı. Ancak bu kez Fenerbahçe'de kaleci sorunu baş gösterdi. Uzun süredir iğneyle sahaya çıkan Volkan Demirel sonunda belindeki ağrılara dayanamayacak hale geldi.
Melo 2 ayda döndü
Yataktan çıkmaktan bile zorlandığı öğrenilen kaptan için sağlık heyeti, “Bir an önce ameliyat olmalı” raporu verdi. Volkan Demirel bu hafta bıçak altına yatacak. Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Felipe Melo aynı ameliyatı olmuş, “Sezonu kapattı” denilmesine rağmen 2 ay sonra sahalara dönmüştü. Deneyimli file bekçisinin de en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Kupa finalini kaçıracak olan Volkan, takımının sezon öncesi hazırlık kampına yetişmeye çalışacak.
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