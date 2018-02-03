FENERBAHÇE'YE BAŞKAN ADAYI OLAN ALİ KOÇ, YOL PLANINI HAZIRLADI
Yapılacak genel kurulda başkanlığa adaylığını koyacak olan Ali Koç, şimdiden birkaç sponsorla el sıkıştı.
Fenerbahçe'de 7 Şubat'ta düzenleyeceği basın toplantısıyla projelerini kamuoyuna açıklayacak olan Ali Koç'un, göreve gelmesi halinde borçları yeniden yapılandıracağı, futbol takımını profesyonel ellere bırakacağı, amatör branşların tümü için şimdiden sponsorluk anlaşmalarının yapıldığı öğrenildi.
Fenerbahçe başkan adaylarından Ali Koç, 2-3 Haziran'da yapılacak Olağan Genel Kurul için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Ekibi ile bir yılı aşkın süredir hem seçime, hem de göreve gelmesi durumunda hayata geçireceği projelere odaklanan Koç'un, 7 Şubat'taki basın toplantısıyla merak edilen konulara da cevap vereceği ifade edildi.
Ali Koç'un başta kulübün ekonomik durumu olmak üzere, futbol takımı ve amatör branşlar için ciddi planları bulunuyor. Bu üç önemli konu ile ilgili öne çıkan detaylar şöyle;
BORCU YAPILANDIRACAK
Koç, Divan Kurulu'nda ve daha önce yaptığı konuşmalarda özellikle ekonomik tablo ile ilgili duyduğu endişeden bahsetmişti. Bu yüzden ilk olarak kulübün mevcut borcunun yapılandırılması üzerine çalışılıyor. Konularında uzman bankacı ve finansçılar yoğun mesai harcıyor. Borcun yapılandırılmasıyla beraber kulübün rahat bir nefes alması amaçlanıyor.
FUTBOL AKLI GELİYOR
Ali Koç, Avrupa'da birçok kulübü zirveye çıkarmış profesyonel futbol yöneticileriyle biraraya geldi. Buradaki temel nokta ise bu isimlerin çalıştırdıkları kulüpleri; belli bir bütçe ile planlı, programlı şekilde adım adım zirveye ulaştırması oldu. Şu an 3-4 aday söz konusu olsa da nihai karar henüz verilmedi. Seçimin kazanılması durumunda bu adaylardan biri ile anlaşma sağlanacak ve futbol takımının idari ve sportif açıdan profesyonel ellere emanet edilmesi sağlanacak.
KUYT İLE GÖRÜŞÜYOR
Sarı-lacivertli takıma önemli katkılar sağlayan, performansının yanısıra profesyonelliği ve çalışmasıyla da herkese örnek olan Dirk Kuyt ile Ali Koç'un yakın temas halinde olduğu öğrenildi. İkilinin sürekli fikir alışverişinde bulunduğu vurgulandı. Ancak Kuyt'ın kulüpte görev alıp almayacağı ise henüz belirsiz.
AMATÖR BRANŞLAR İÇİN SPONSORLARLA ANLAŞTI
Kulübün ekonomik açıdan zorlandığı en önemli konuların başında amatör branşlar geliyor. Bu branşlarda gelir olmadığı ya da çok az olduğu için yıllardır devam eden bir kaynak bulma sorunu söz konusu. Koç'un tüm bu branşlar için birer sponsor ile anlaştığı bildirildi. Bu sponsorların da giderlerin bir bölümünü değil tamamını karşılayacağı öğrenildi. Bu planın hayata geçmesiyle birlikte futbol dışında kalan branşların tamamı, kendi kendini ekonomik açıdan idare edebilecek.
ALEX'E VEFA
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Mart ayında Türkiye'ye geliyor. Bunun bilgisini alan Koç ve ekibi Brezilyalı futbolcu için özel bir gece yapmayı planlıyor. Alex, Teknik Direktör Kocaman ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası kadro dışı kalmış ardından apar topar ülkesine dönmüştü. Brezilyalı için yapılacak tören ile futbolcunun vedası geç de olsa yapılmış olacak.
ANADOLU TURU YAPACAK
Seçim çalışmaları çerçevesinde Ali Koç, birçok kongre üyesiyle biraraya gelmişti. Kısa süre içinde daha fazla üyeye ulaşmak isteyen Koç'un 4-5 bin kişi ile yeni bir toplantı planladığı öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerin kongre üye sayısı 30 bini geçti. Bu üyelerin çok büyük bölümü İstanbul'da yer alıyor. Ardından Ankara ve İzmir geliyor. Anadolu'da da üyeler olsa da İstanbul ile kıyaslandığında bu sayı çok az kalıyor. Ancak buna rağmen Koç'un bir Anadolu turuna çıkacağı belirtildi. Burada oy kullanma hakkı olsun olmasın, birçok üye ve taraftar ile buluşup fikirlerini paylaşacağı belirtildi.
ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR
Başkan adayı Ali Koç, Şubat ayı içerisinde seçim çalışmalarına resmen başlayacak. Haziran ayına kadar yoğun bir program uygulayacak olan Koç, birçok seçim vaadini de açıklayacak.
Kaynak: haberinburada
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