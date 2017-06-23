Fetö'nün Medya Yapılanması Davasında Ara Karar Açıklandı
Hakkari'de 25 Bölge 'özel Güvenlik Bölgesi' İlan Edildi
Bayram İkramlarında Fazla Israr Sağlığa Zararlı!
Bağırsaklarınızdaki O Problemi Ortadan Kaldırıyor!
Emre Altuğ'dan Çağla Şikel İtirafları
İşte Adı Efsane'nin Yeni Kadrosu
Ölüme Terk Edemeyip Birlikte Can Verdiler
Ağlayan Bebeğini Boğarak Öldürdü
Valilik Açıkladı! Büyük Operasyon Başlıyor...
Galatasaray, Tolgay Arslan'ı Böyle Elinden Kaçırmış!
Destici'den Yunanistan'a 'ayasofya Camii' Tepkisi
Kurtlar Vadisi Vatan Geliyor!
Meriç Nehri'nde 50 Kiloluk Yayın İle Selfi Yarışı
Fenerbahçe Yeni Kalecisini Buldu
Çeyrek Altın Ne Kadar?
Meyve Yemek İçin En Uygun Zaman…
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk Akımı Telefonu
Bitlis'teki Terör Operasyonu
Dünya Bu Fotoğrafı Konuşuyor
Sibel Can'ın Ultra Lüks Tatili

fenerbahçe'ye 36'lık golcü

FENERBAHÇE'YE 36'LIK GOLCÜ

Menajerler, golcü arayan Fenerbahçe'nin neredeyse kapısında yatıp kalkıyor! Tekliflerin ardı arkası kesilmiyor.

Tarih : 23 Haziran 2017, 09:40
Puan Ver : Fenerbahçe'ye 36'lık Golcü(6/10)8


Sar-lacivertlilere son olarak Athletic Bilbao forması giyen 36 yaşındaki Aritz Aduriz önerildi. Fenerbahçe bu transferi değerlendirmeye aldı. Zira İspanyol forvet ilerlemiş yaşına rağmen Bilbao'da çok iyi işler çıkartıyor.



Sezonu 32 lig maçında 16 golle tamamlayan Aduriz, 4 kupa maçında 1, 6 Avrupa Ligi karşılaşmasında ise 7 kez fileleri sarstı.



 



kaynak:sabah






Etiketler: Fenerbahçe  Ye  36  Lık  Golcü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER