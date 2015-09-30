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fenerbahçe'ye 22 milyon tl'lik gelir

FENERBAHÇE'YE 22 MİLYON TL'LİK GELİR

Fenerbahçe, formasının kol bölgesine reklam veren Coca-Cola ile kasasını dolduracak.

Tarih : 30 Eylül 2015, 11:31
Puan Ver : Fenerbahçe'ye 22 Milyon Tl'lik Gelir(7/10)4


Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile sponsorluk anlaşması imzalayan dünya içecek devi Coca-Cola'nın Sarı-Lacivertli kulübe vereceği desteğin kapsamı belli oldu.


 


Anlaşma gereği Fenerbahçe formasının kol bölgesine reklam veren firma, bunun karşılığında Sarı-Lacivertli kulübe 2 yılda 22 milyon lira (Yaklaşık 7 milyon 200 bin dolar) ödeme yapacak.







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