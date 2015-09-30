

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile sponsorluk anlaşması imzalayan dünya içecek devi Coca-Cola'nın Sarı-Lacivertli kulübe vereceği desteğin kapsamı belli oldu.







Anlaşma gereği Fenerbahçe formasının kol bölgesine reklam veren firma, bunun karşılığında Sarı-Lacivertli kulübe 2 yılda 22 milyon lira (Yaklaşık 7 milyon 200 bin dolar) ödeme yapacak.