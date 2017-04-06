Geçtiğimiz sezonlarda yaşanan problemlerden ders çıkaran ve bu kez transferi kamp dönemi başlamadan tamamlamakta kararlı olan Fenerbahçe'de yeni kadronun yıldızları birer birer ortaya çıkıyor.



Bu paralelde yönetimin rotasını Ukrayna pazarına çevirdiği ve Shakhtar ile Dinamo Kiev'in yıldızları için düğmeye bastığı öğrenildi.



Sarı-Lacivertli formayı giymesi için büyük çaba harcanacak oyunculardan biri Yarmolenko, diğeri de Taison...







kaynak:sabah