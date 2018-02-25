FENERBAHÇE'NİN YILDIZI OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Fenerbahçe'nin tecrübeli savunma oyuncusu İsmail Köybaşı, Beşiktaş maçının 32. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. İsmail'in yerine oyuna Şener Özbayraklı dahil oldu.
Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı şoku yaşandı.
Sakatlığı nedeniyle 3 haftadır sahalardan uzak kalan tecrübeli savunmacı, Hasan Ali Kaldırım'ın cezalı olduğu haftada Beşiktaş derbisine ilk 11'de başladı.
İSMAİL'İN YERİNE OYUNA ŞENER DAHİL OLDU
Ancak sakatlığı nükseden milli savunmacı, mücadelenin 32. dakikasında oyundan alınarak yerini Şener Özbayraklı'ya bıraktı.
Son olarak Trabzonspor deplasmanında forma giyen Köybaşı antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası 3 hafta takımdan ayrı kalmış ve Gençlerbirliğ, Başakşehir ve Alanyaspor maçlarını kaçırmıştı.
Kaynak: haberinburada
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