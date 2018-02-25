Vodafone Park'ta Kıyamet Kopartan Pozisyon!
Aykut Kocaman'dan Maç Sonu Gol İtirafı
Sporu Bırakıp Cinsel İçerikli Film Yıldızı Olan Kayakçı Geri Dönüyor
Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi Çıldırtan Şarkı
Atletico Madrid, Sevilla'yı Darmadağın Etti!
Sahaya Adımını Atar Atmaz Küfür Yağdı
Bu Görüntü Fenerbahçe Taraftarını Çileden Çıkardı
Adana Demirspor - İstanbulspor Maçına Dolu Engeli
Şenol Güneş'ten İddialı Sözler
Hindistan'da Düğün Hediyesi Olarak Gönderilen Paket Patladı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Ricardo Quaresma'dan Şenol Güneş'e Büyük Övgü
İngiltere'de Patlama! Bölgeye Çok Sayıda Ambulans Sevk Edildi
Binlerce Polis Adayının Beklediği Sınav Sonuçları Açıklandı
Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi'den F.Bahçe Maçı Sonrası Olay Sözler
Usain Bolt Resmen Futbolcu Oldu!
Maç Sonu Aykut Kocaman'a Büyük Tepki: Yapamıyorum De, Git
Atm'den Para Çekecekler Dikkat!
İngiltere Lig Kupası Manchester City'nin!
Gol Geldi, Mehmet Topal'ın Kafası Yarıldı
Standard-Poor's,Türkiye'nin Kredi Notunu...!

Fenerbahçe'nin yıldızı oyuna devam edemedi

FENERBAHÇE'NİN YILDIZI OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunma oyuncusu İsmail Köybaşı, Beşiktaş maçının 32. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. İsmail'in yerine oyuna Şener Özbayraklı dahil oldu.

Tarih : 25 Şubat 2018, 21:30
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Yıldızı Oyuna Devam Edemedi(7/10)3

Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı şoku yaşandı.

Sakatlığı nedeniyle 3 haftadır sahalardan uzak kalan tecrübeli savunmacı, Hasan Ali Kaldırım'ın cezalı olduğu haftada Beşiktaş derbisine ilk 11'de başladı.

İSMAİL'İN YERİNE OYUNA ŞENER DAHİL OLDU

Ancak sakatlığı nükseden milli savunmacı, mücadelenin 32. dakikasında oyundan alınarak yerini Şener Özbayraklı'ya bıraktı.

Son olarak Trabzonspor deplasmanında forma giyen Köybaşı antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası 3 hafta takımdan ayrı kalmış ve Gençlerbirliğ, Başakşehir ve Alanyaspor maçlarını kaçırmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Nin  Yıldızı  Oyuna  Devam  Edemedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER