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Fenerbahçe'nin Yıldız Oyuncusu Valbuena, Kendi Taraftarının Aşırı İlgisinden Korkmuş

FENERBAHÇE'NİN YILDIZ OYUNCUSU VALBUENA, KENDİ TARAFTARININ AŞIRI İLGİSİNDEN KORKMUŞ

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Mathieu Valbuena, Türkiye'ye ilk geldiğinde taraftarın havaalanındaki ilgisinden korktuğunu söyledi.

Tarih : 03 Ekim 2017, 11:10
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Yıldız Oyuncusu Valbuena, Kendi Taraftarının Aşırı İlgisinden Korkmuş(9/10)5

Fenerbahçe'nin Lyon'dan kadrosuna kattığı Mathieu Valbuena, Fransız basınına Türkiye'deki ilk deneyimlerini anlattı ve Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında konuştu.

İşte Valbuena'nın açıklamaları;

"Türkiye'de rekabet çok üst seviyede. Kulüpten birileri beni Galatasaray oyuncusu ile aynı karede fotoğraf çektirmeme konusunda uyardılar."

TARAFTARDAN KORKTU

Türkiye'ye gelişimde çılgın bir karşılama oldu. İlk başta taraftarın ilgisinden biraz korktum. Şu an karşılığını vermek için elimden geleni yapıyorum.

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

Bu kadar kolay milli takıma veda edemem. Çalışmaya devam edeceğim. Benim için en önemli olan keyif almak ve mutlu olmak.

"TAKTİK KALMIYOR"

Hayatımda ilk defa bir maçta bu kadar kırmızı kart gösterildiğini gördüm. Böyle olunca sahada artık taktik falan kalmıyor. Ömür boyu benim için büyük bir hatıra olarak kalacak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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