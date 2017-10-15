İtalya'da Milano Derbisinde Inter, Milan'ı 3-2 Yendi
Avusturya'da Seçimi Türkiye Ve İslam Karşıtı Kurz'un Partisi Kazandı
Liseli Helin'in Cenazesinde Havaya Ateş Açan Şüpheliler Yakalandı
Fenerbahçe'de Can Sıkan Rekor
Son Dakika! Trabzonspor'da Ersun Yanal'la Yollar Ayrıldı
Aykut Kocaman Derbi Beklentisini Açıkladı
Yıldız Tilbe Beni Yanlış Anlamasın Dedi, Gökhan Ayakta Eşlik Etti
Bitlis'te Husumetli İki Aile Kur'an-I Kerim'in Altından Geçip Barıştı
Beşiktaş'ta Yıllar Sonra Bir İlk
Trump Ve Suudi Kralı Selman'dan Telefonda İran Zirvesi: Yeni Stratejiyi Konuştular
Ahmet Davutoğlu'ndan Kerkük İçin 10 Maddelik Çözüm Önerisi!
Fenerbahçe'de Şok! Yıldız Oyuncu Derbide Oynayamayacak
Fenerbahçeli Ozan Tufan: Yeri Geliyor Ben, Yeri Geliyor Volkan Abi Islıklanıyor
Fenerbahçe'nin Yıldız Oyuncusu Giuliano: Galatasaray Derbisini Konuşmaya Gerek Yok
Fenerbahçe, Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'u 3-1 Mağlup Etti
Erdoğan, Programlarının Sunucusunu Nikahta Yalnız Bırakmadı!
İdlib Operasyonu Kapsamında Suriye Sınırında Mevziler Kazılmaya Başlandı
Abd'de Hepatit A Salgını Yüzünden Sokaklar Çamaşır Suyuyla Yıkanıyor!
Tillerson Vazgeçmiyor: İlk Bomba Düşene Kadar Kuzey Kore İle Diplomatik Çözüm Arayacağız
Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal: Takım İçin En Uygun Karar Neyse O Alınır

Fenerbahçe'nin Yıldız Oyuncusu Giuliano: Galatasaray Derbisini Konuşmaya Gerek Yok

FENERBAHÇE'NİN YILDIZ OYUNCUSU GİULİANO: GALATASARAY DERBİSİNİ KONUŞMAYA GEREK YOK

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendiği maçtan sonra konuşan Giuliano, Galatasaray derbisi hakkında, "Derbi hakkında konuşmaya gerek yok. En iyi şekilde kendimizi hazırlayacağız" dedi.

Tarih : 15 Ekim 2017, 22:40
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Yıldız Oyuncusu Giuliano: Galatasaray Derbisini Konuşmaya Gerek Yok(7/10)3

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından Giuliano açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN KAZANMAKTI"

Attığı gol ve girdiği pozisyonlarla ilgili konuşan Giuliano "Önemli olan kazanmaktı, bunun için mutluyuz. Özgüven anlamında kazanmak önemliydi. İlk yarı çok iyi bir giriş yaptık. İkinci yarıda üretkenliğimiz düştü. İkinci yarıda performansımız iyi değildi. Her iki devrede de kenarda oynadım. Alanları kapatmak için Soldado ile oynadık, o yüzden ikinci forvet gibi görünmüş olabilirim." dedi.

"GALATASARAY DERBİSİ HAKKINDA KONUŞMAYA GEREK YOK"

Galatasaray derbisi hakkında da konuşan Giuliano "Galatasaray derbisi hakkında konuşmaya gerek yok. Taraftarların duygularını biliyorum. En iyi şekilde kendimizi hazırlamalıyız. Konsantrasyonumuzu üst seviyede tutarak maça hazırlanacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Nin  Yıldız  Oyuncusu  Giuliano  Galatasaray  Derbisini  Konuşmaya  Gerek  Yok    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER