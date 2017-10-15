FENERBAHÇE'NİN YILDIZ OYUNCUSU GİULİANO: GALATASARAY DERBİSİNİ KONUŞMAYA GEREK YOK
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendiği maçtan sonra konuşan Giuliano, Galatasaray derbisi hakkında, "Derbi hakkında konuşmaya gerek yok. En iyi şekilde kendimizi hazırlayacağız" dedi.
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından Giuliano açıklamalarda bulundu.
"ÖNEMLİ OLAN KAZANMAKTI"
Attığı gol ve girdiği pozisyonlarla ilgili konuşan Giuliano "Önemli olan kazanmaktı, bunun için mutluyuz. Özgüven anlamında kazanmak önemliydi. İlk yarı çok iyi bir giriş yaptık. İkinci yarıda üretkenliğimiz düştü. İkinci yarıda performansımız iyi değildi. Her iki devrede de kenarda oynadım. Alanları kapatmak için Soldado ile oynadık, o yüzden ikinci forvet gibi görünmüş olabilirim." dedi.
"GALATASARAY DERBİSİ HAKKINDA KONUŞMAYA GEREK YOK"
Galatasaray derbisi hakkında da konuşan Giuliano "Galatasaray derbisi hakkında konuşmaya gerek yok. Taraftarların duygularını biliyorum. En iyi şekilde kendimizi hazırlamalıyız. Konsantrasyonumuzu üst seviyede tutarak maça hazırlanacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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