Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Portekizli oyuncu Luis Neto, sağlık kontrolünden geçti. Yıldız oyuncuda herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadı.

Fenerbahçe'nin transferi konusunda kendisi ve takımı Zenit ile görüşmelere başladığını duyurduğu Portekizli futbolcu Luis Neto sağlık kontrolünden geçirildi.

TURP GİBİ

Luis Neto'nun sağlık kontrolü, Ulus'taki Liv Hospital'da gerçekleştirildi. Kontrollerde oyuncuya kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayeneleri yapıldı. Ayrıca kan değerlerine de bakıldı. Futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak ve radyolojik testler de yapıldı. Neto'da herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadı.

Kaynak: haberinburada