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FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ MAURİCİO ISLA, RESMİ İMZAYI ATTI


Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Mauricio Isla, Resmi İmzayı Attı
Tarih : 21 Temmuz 2017, 12:20
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Mauricio Isla, Resmi İmzayı Attı(5/10)1

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Isla, Sarı-lacivertli kulübün formasını giydi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio tarafından paylaşılan fotoğrafın Türk basınından önce İtalyan basınında yer alması dikkat çekti.

FENERBAHÇE TRANSFERİ AÇIKLADI

Sarı-lacivertliler, resmi siteden Mauricio Isla'nın transferini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Cagliari'de forma giyen sağ bek Mauricio Isla ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlanmıştır.

29 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Şilili futbolcu Mauricio Isla ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz. Futbolcumuz Mauricio Isla'nın imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."

MAURICIO ISLA KİMDİR?

Tam adı: Mauricio Aníbal Isla IslaDoğum tarihi: 12 Haz 1988Doğduğu yer: Buin / ŞiliYaş: 29Boy: 1,76 mUyruğu: ŞiliMilli takım maç sayısı: 90Mevki: Defans - Sağ BekAyak: SağDaha önce oynadığı kulüpler: Universidad Catolica, Udinese, QPR, Juventus, MarsilyaSon sezon performansı: 35 maç / 1 gol, 7 asist

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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