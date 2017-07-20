FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ MAURİCİO ISLA, İSTANBUL'A GELDİ
Fenerbahçe'nin, İtalya'nın Cagliari kulübünden anlaştığı Şilili sağ bek Mauricio Isla, kendisini 3 yıllığına Sarı-Lacivertli yapacak sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya hazırlandığı Şilili sağ bek Mauricio Isla, 23.30'da İstanbul'a geldi.
3 YILLIK ANLAŞMA, BONSERVİS ÖDENMEYECEK
İtalya basınında yer alan haberde; Fenerbahçe, Mauricio Isla ile 3 yıllığına anlaştı. Mauricio Isla'nın Cagliari'den aldığı yüksek maaş ve oyuncunun da takımdan ayrılmak istemesi sebebiyle bonservis konusunun çözüldüğü kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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