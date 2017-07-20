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Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Mauricio Isla, İstanbul'a Geldi

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ MAURİCİO ISLA, İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin, İtalya'nın Cagliari kulübünden anlaştığı Şilili sağ bek Mauricio Isla, kendisini 3 yıllığına Sarı-Lacivertli yapacak sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 01:00
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Mauricio Isla, İstanbul'a Geldi(8/10)4

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya hazırlandığı Şilili sağ bek Mauricio Isla, 23.30'da İstanbul'a geldi.

3 YILLIK ANLAŞMA, BONSERVİS ÖDENMEYECEK

İtalya basınında yer alan haberde; Fenerbahçe, Mauricio Isla ile 3 yıllığına anlaştı. Mauricio Isla'nın Cagliari'den aldığı yüksek maaş ve oyuncunun da takımdan ayrılmak istemesi sebebiyle bonservis konusunun çözüldüğü kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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