Fenerbahçe Kulübünün, transferi konusunda kendisi ve takımı Zenit ile görüşmelere başladığını duyurduğu profesyonel futbolcu Luis Neto, İstanbul'a geldi. Portekizli oyuncu Luis Neto, 00.45 sularında Atatürk Havalimanı'na indi. Luis Neto'yu kulüp yetkilileri karşıladı.

"GÜZEL ŞEYLER DUYDUM"

Havalimanında ilk açıklamalarını Fenerbahçe TV'ye yapan Luis Neto, "Daha önce görüşmeler sürüyordu, sonunda gelme fırsatını yakaladım. Artık kulübü ve şehri daha yakından tanıyabileceğim. Giuliano ile Rusya'dan tanışıyordum. Bruno ve Raul Meireles ile de tanışıklığımız vardı, güzel şeyler duydum. Umarım güzel bir macera olur ve buradaki maceram mutlu bir şekilde başlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada