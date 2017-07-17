FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ ELJİF ELMAS İSTANBUL'DA!
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı 17 yaşındaki Makedonyalı Eljif Elmas, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe, Makedonya'nın 17 yaşındaki genç yeteneği Eljif Elmas'ı Rabotnicki'den transfer etti. Elmas, Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ile birlikte İstanbul'a geldi.
Ofansif orta saha pozisyonunda oynayan 17 yaşındaki genç oyuncu için Fenerbahçe'nin Makedon basketbolcusu Pero Antiç'in devreye girdiği belirtildi.
Eljif Elmas, genç yaşına rağmen İspanya karşısında ilk kez Makedonya A Milli Takım formasını giydi. Elmas, Rabotnicki ile geçen sezon 35 maça çıkarken 7 gol attı, 7 de asist yaptı.
ELJİF ELMAS KİMDİR?
Doğum tarihi: 27 Eyl 1999Doğum yeri: Skopje MakedonyaYaş: 17Boy: 1,82 mUyruğu: MakedonyaMevki: Orta saha - On NumaraAyak: sağ ayakMilli maç sayısı: 1Güncel piyasa değeri: 500 bin euroGeçen sezonki performansı: 35 maç / 7 gol, 7 asist
Kaynak: haberinburada
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