Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon takımı kimin çalıştıracağı belirsizliğini koruyor. Dick Advocaat'tan sezon sonu boşalacak teknik direktörlük koltuğu için yeni bir iddia ortaya atıldı.



Kısa süre önceye kadar Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman'ın bu görevi devralacağı kesin gibiydi...



Ancak geçen hafta Sport 1 kanalı moderatörü Jochen Stutzky, Leverkusen'den ayrılan Roger Schmidt'in Fenerbahçe ile görüştüğünü açıklaması gündemi değiştirdi.



Hollanda Milli Takımı'nın da 50 yaşındaki hocayla ilgilendiği biliniyor. Ancak Portakalların Henk ten Cate veya Dick Advocaat'ı da düşündüğü öğrenildi. Kısaca tam bir köşe kapmaca oynanıyor..







kaynak:sabah