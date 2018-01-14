Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Antalya kampında fizik-kondisyon antrenmanlarının dışında taktik çalışmaların üzerinde de önemle duruyor. Deneyimli çalıştırıcı ligin ilk yarısında zaman zaman denediği üçlü savunmayı, ikinci yarıda daha fazla kullanacak. Böylelikle kanat beklerinin hücuma daha fazla katkı sağlaması hedefleniyor.

OYUNCU DEĞİŞTİRMEDEN TAKTİK DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLECEK

Sarı-lacivertli teknik heyet maç içinde oyuncu değişikliği yapmadan taktik değişikliğe gidilecek anların olacağını biliyor. Özellikle rakibin oyunu kilitlediği veya hücumun daha çok gerektiği bölümlerde işte bu sistem devreye girecek.

MEHMET TOPAL İKİ STOPERİN ARASINA GİRECEK

Sağ ve sol bekin hücuma katılımı sağlanacak. Savunmada oluşan boşluğu ise Mehmet Topal kapatacak. Deneyimli futbolcu orta sahadan geriye gelerek iki stoperin arasında görev alacak.

Teknik Direktör Kocaman da kamp çalışmalarında Mehmet Topal ile yakından ilgileniyor. Özellikle bu konuyla ilgili oyuncusuna beklentilerini aktarıyor.

Kaynak: haberinburada