UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda çok kötü oynadığı maçta Makedon ekibi Vardar'a 2-0 yenilerek tur şansını zora soktu. Fenerbahçe'nin bu ağır yenilgisi ise sosyal medyada caps'lere malzeme oldu.

Yapılan caps'lerden bazıları şu şekilde:

Kaynak: haberinburada