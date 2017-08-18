FENERBAHÇE'NİN VARDAR'A YENİLMESİNİN ARDINDAN, CAPS'LER SOSYAL MEDYAYI SALLADI
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Vardar'a 2-0 yenildiği karşılaşma sonrası yapılan caps'ler sosyal medyayı salladı.
UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda çok kötü oynadığı maçta Makedon ekibi Vardar'a 2-0 yenilerek tur şansını zora soktu. Fenerbahçe'nin bu ağır yenilgisi ise sosyal medyada caps'lere malzeme oldu.
Yapılan caps'lerden bazıları şu şekilde:
Kaynak: haberinburada
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