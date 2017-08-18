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Fenerbahçe'nin Vardar'a Yenilmesinin Ardından, Caps'ler Sosyal Medyayı Salladı

FENERBAHÇE'NİN VARDAR'A YENİLMESİNİN ARDINDAN, CAPS'LER SOSYAL MEDYAYI SALLADI

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Vardar'a 2-0 yenildiği karşılaşma sonrası yapılan caps'ler sosyal medyayı salladı.

Tarih : 18 Ağustos 2017, 19:00
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Vardar'a Yenilmesinin Ardından, Caps'ler Sosyal Medyayı Salladı(7/10)3

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda çok kötü oynadığı maçta Makedon ekibi Vardar'a 2-0 yenilerek tur şansını zora soktu. Fenerbahçe'nin bu ağır yenilgisi ise sosyal medyada caps'lere malzeme oldu.

Yapılan caps'lerden bazıları şu şekilde:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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