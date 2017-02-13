Fenerbahçe'nin tökezlediği haftalarda imdadına ya bir derbi maç ya da Avrupa maçı fırsatı çıkıyor.



Taraftarlar arasında ve kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen "Fenerbahçeli oyuncular maç mı seçiyor, bazı maçlara konsantre olamıyorlar" görüşü bu sezon da sık sık boy gösteriyor. Fenerbahçeli futbolcuların "Bu maçı nasılsa alırız" duygusuyla çıktığı maçlarda sürprizlerle karşılaşmaları bunun bir kanıtı.







Ligin alt sıralarındaki takımlara puan kaybeden Fenerbahçe zorlu deplasmanlarda tam tersi bir grafik çiziyor. Örnek olarak evinde Aytemiz Alanyaspor'a puan kaptıran Fenerbahçe, çekindiği Konya deplasmanından 3 puanla dönüyor.







Üç hafta önce ligde Adanaspor ile sahasında berabere kalan Fenerbahçe 1 hafta sonra lider Başakşehir'i deviriyor. İki hafta önce Kayserispor'dan 4 gol yiyen Fenerbahçe 1 hafta sonra çıktığı Vodafone Arena'da Beşiktaş'ı kupadan eliyor.







kaynak:sabah