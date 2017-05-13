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fenerbahçe'nin tesisleri yenilendi

FENERBAHÇE'NİN TESİSLERİ YENİLENDİ

Fenerbahçe Kulübünün yelken şubesine sponsor olan Doğuş Grubu, sarı-lacivertlilerin yelken şubesi tesislerini yeniledi.

Tarih : 13 Mayıs 2017, 16:19
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Tesisleri Yenilendi(8/10)10


Dereağzı ve Fenerbahçe Burnu'nda bulunan Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin tesislerinin yenilenmesinden sonra açılış törenlerine, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler Mahmut Uslu, Ozan Balaban, Murat Özaydınlı ve Önder Fırat ile yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk katıldı.



Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki yenilenen bölümler açıldıktan sonra Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bulunan ve yenilenen kısımları törenle yeniden hizmete sunuldu.



Törende konuşan Aziz Yıldırım, gelecekte olimpiyat oyunlarında madalya kazanmak için Doğuş Grubu ile birlikteliği gerçekleştirdiklerini söyledi.



 



kaynak:sabah








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