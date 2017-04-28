Önümüzdeki sezon UEFA ile yapılan finansal fair play çerçevesinde mümkün olan en iyi kadroyu kurarak şampiyonluk yarışının güçlü adayı olmayı hedefleyen Fenerbahçe, daha önce listesine aldığı O.Lyon'un yıldız oyuncusu Mathieu Valbuena için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.



Sözleşmesi 2018'de bitecek olan Valbuena için cüzi bir bonservis ücreti ödemeyi planlayan Sarı-Lacivertli yönetimin, oyuncuya verilecek para konusunda ise cömert davranacak.Fenerbahçe yönetimi kariyerinin en verimli dönemini yaşayan Valbuena'ya yıllık 5 milyon Euro teklif yaptı. Fransız sol kanat oyuncusunun bu teklifi kabul ettiği ancak kulübeyle olan bonservis meselesinin çözülmesi gerektiği belirtildi.







kaynak:sabah