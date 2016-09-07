Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti

fenerbahçe'nin sponsoru hello kitty nedir?

FENERBAHÇE'NİN SPONSORU HELLO KİTTY NEDİR?

Fenerbahçe'nin yeni sponsorlarından biri olan dünyaca ünlü trend markası Hello Kitty sosyal medyada bir anda gündem oldu. Peki Hello Kitty ne anlama geliyor?

Tarih : 07 Eylül 2016, 09:59
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Sponsoru Hello Kitty Nedir?(10/10)8


Süper Lig takımlarından Fenerbahçe yine bir büyük olaya imzasını atmayı başardı. Dünyaca ünlü firmalardan biri olan Hello Kitty, Fenerbahçe ile sponsorluk anlaşmasına vardığını sosyal medya üzerinden paylaşınca olanlar oldu.



Hello Kitty ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe Kulübü'nün Perşembe günü düzenlenecek olan imza töreninin ardından sarı lacivertli taraftarların yeni beğenisine sunulacak olan ürünlerinde tanıtımları yapılmış olacak. Son yılların önde gelen trend markalarından biri olan Hello Kitty'nin Fenerbahçe ile olan sponsorluk anlaşması sosyal medyada bir anda trend olmayı başardı.








Etiketler: Fenerbahçe  Nin  Sponsoru  Hello  Kitty  Nedir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER