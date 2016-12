Fenerbahçe'nin yeni sponsorlarından biri olan dünyaca ünlü trend markası Hello Kitty sosyal medyada bir anda gündem oldu. Peki Hello Kitty ne anlama geliyor?



Süper Lig takımlarından Fenerbahçe yine bir büyük olaya imzasını atmayı başardı. Dünyaca ünlü firmalardan biri olan Hello Kitty, Fenerbahçe ile sponsorluk anlaşmasına vardığını sosyal medya üzerinden paylaşınca olanlar oldu.







Hello Kitty ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe Kulübü'nün Perşembe günü düzenlenecek olan imza töreninin ardından sarı lacivertli taraftarların yeni beğenisine sunulacak olan ürünlerinde tanıtımları yapılmış olacak. Son yılların önde gelen trend markalarından biri olan Hello Kitty'nin Fenerbahçe ile olan sponsorluk anlaşması sosyal medyada bir anda trend olmayı başardı.