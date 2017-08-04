Maçın Adamı Konuştu: Kendimi Süper Hissediyorum
Kadıköy'de İki Futbolcu Tepki Görerek Islıklandı
Afganistan'da Abd Konvoyuna Saldırı: 3 Ölü
Fenerbahçe'nin Soyunma Odasına İnen Erdoğan'a Aziz Yıldırım'dan Özel Forma
Aracı Doludan Zarar Görenler İçin Başvuru Süresi 2 Yıla Çıkarıldı, Kasko Da Bozulmayacak
İbb, Simitçi Döven Güvenlikçilerle İlgili Açıklama Yaptı
Muğla'da Katliam Gibi Kaza: 4 Ölü, 6 Yaralı
Tır'ın Çarptığı Yolcu Midibüsü Şarampole Devrildi: 30 Yaralı
Kocaman, Taraftara Yüklendi: Yaptıkları Doğru Değil
Cimbom'un Yeni 'aslan'ı İstanbul'a Geldi
Cimbom, Ndiaye'yi Duyurdu! Bonservisi 7.5, Alacağı Ücret 2.75 Milyon Euro
Lens Soruldu, Cevabıyla Transfere Son Noktayı Koydu
132 Yıllık Yıldız Hamidiye Camisi, Erdoğan'ın Katılımıyla Cuma Namazında İbadete Açılacak
Ünlü Manken Yeni Aşkını Elleriyle Besleyip Öpücüklere Boğdu
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Sturm Graz'ı Eleyerek Play-Off Turuna Kaldı
Irak, Saddam Dönemine Ait Parasını Faiziyle Bm'den Geri Aldı
Gaziantep'te Deaş Operasyonu: 102 Çuval Patlayıcı Ve Onlarca Silah Ele Geçirildi
Başkent'te Yangın Paniği! Sanayi Bölgesinde Çıkan Yangın Hala Söndürülemedi
Güneş Sistemi Dışında Stratosfer Tabakasına Sahip Yeni Bir Gezegen Keşfedildi
14 Yaşındaki Kızı, İnternette Çıplak Fotoğraflarını Montajlamışlar Diye Kandırdı

Fenerbahçe'nin Soyunma Odasına İnen Erdoğan'a Aziz Yıldırım'dan Özel Forma

FENERBAHÇE'NİN SOYUNMA ODASINA İNEN ERDOĞAN'A AZİZ YILDIRIM'DAN ÖZEL FORMA

Fenerbahçe-Sturm Graz maçını takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın ardından soyunma odasına giderek futbolcuları tebrik etti. Başkan Aziz Yıldırım, Erdoğan'a 53 numaralı forma hediye etti.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 01:40
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Soyunma Odasına İnen Erdoğan'a Aziz Yıldırım'dan Özel Forma(5/10)1

Fenerbahçe'nin Sturm Graz'la 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladığı karşılaşmayı izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli futbolcuları ve teknik ekibi tebrik etmek için soyunma odasına gitti.

FUTBOLCULARI KUTLADI

Teknik Direktör Aykut Kocaman ve futbolcularla bir süre sohbet eden ve takımı kutlayan Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım eşlik etti.

YILDIRIM FORMA HEDİYE ETTİ

Yıldırım, karşılaşmayı izlemeye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Fenerbahçe forması hediye etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Nin  Soyunma  Odasına  İnen  Erdoğan  A  Aziz  Yıldırım  Dan  Özel  
Forma    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER