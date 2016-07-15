

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme oynamak zorunda olan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Fenerbahçe 3. ön eleme turunu geçerse, play off turu oynayarak Şampiyonlar Ligi'nde bulunmaya hak kazanacak.







Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki rakibi ise İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilen kura sonucunda belli oldu.







İŞTE 3. ÖN ELEME TURU EŞLEŞMELERİ







Fenerbahçe (Türkiye) - Monaco ( Fransa)







Ajax (Hollanda) - PAOK (Yunanistan)







Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti) - Steaua Bükreş ( Romanya)







Shahktar Donetsk (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre)







Rostov (Rusya) - Anderlecht (Belçika)







Şampiyonlar ligi 3. Ön eleme turu maçları 26-27 Temmuz ve 2-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe ilk karşılaşmayı evinde oynayacak.







SERİ BAŞI OLMAYACAK







Sarı-lacivertliler turu geçmesi durumunda play-off oynayacak. Ancak bu turda seri başı olmayacak.







4.ön eleme için 5 Ağustos tarihinde kuralar çekilecek. Bu turda Mönchengladbach ve Roma ile birlikte seri başı olmayan takımlar arasında yer alacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel üç rakibi İngiltere'den Manchester City, Portekiz'den Porto ve İspanya'dan Villarreal oldu.







Maçlar ise 16-17 Ağustos ile 23-24 Ağustos'ta oynanacak.