Fenerbahçe, geldiği günden bu yana bir türlü bekleneni veremediği 23 yaşındaki Salih Uçan'ı, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a kiralamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen 23 yaşındaki futbolcunun geleceği netleşiyor. Salih Uçan'a Süper Lig'den birçok takım talip olmuştu. İddialı bir kadro kuran Antalyaspor'un bu transferde bir adım önde olduğu öğrenildi.

YENİ DURAĞI ANTALYASPOR

Rıza Çalımbay'ın kadroda görmeyi çok istediği genç futbolcu için Akdeniz ekibinin Fenerbahçe ile her an el sıkışabileceği belirtildi. Salih'in Antalya'ya kiralanması bekleniyor.

Kaynak: Fanatik

Kaynak: haberinburada