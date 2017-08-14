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Fenerbahçe'nin, Salih Uçan'ı Antalyaspor'a Kiralaması Bekleniyor

FENERBAHÇE'NİN, SALİH UÇAN'I ANTALYASPOR'A KİRALAMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe, geldiği günden bu yana bir türlü bekleneni veremediği 23 yaşındaki Salih Uçan'ı, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a kiralamaya hazırlanıyor.

Tarih : 14 Ağustos 2017, 12:50
Puan Ver : Fenerbahçe'nin, Salih Uçan'ı Antalyaspor'a Kiralaması Bekleniyor(10/10)6

Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen 23 yaşındaki futbolcunun geleceği netleşiyor. Salih Uçan'a Süper Lig'den birçok takım talip olmuştu. İddialı bir kadro kuran Antalyaspor'un bu transferde bir adım önde olduğu öğrenildi.

YENİ DURAĞI ANTALYASPOR

Rıza Çalımbay'ın kadroda görmeyi çok istediği genç futbolcu için Akdeniz ekibinin Fenerbahçe ile her an el sıkışabileceği belirtildi. Salih'in Antalya'ya kiralanması bekleniyor.

Kaynak: Fanatik


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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