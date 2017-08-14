FENERBAHÇE'NİN, SALİH UÇAN'I ANTALYASPOR'A KİRALAMASI BEKLENİYOR
Fenerbahçe, geldiği günden bu yana bir türlü bekleneni veremediği 23 yaşındaki Salih Uçan'ı, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a kiralamaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen 23 yaşındaki futbolcunun geleceği netleşiyor. Salih Uçan'a Süper Lig'den birçok takım talip olmuştu. İddialı bir kadro kuran Antalyaspor'un bu transferde bir adım önde olduğu öğrenildi.
YENİ DURAĞI ANTALYASPOR
Rıza Çalımbay'ın kadroda görmeyi çok istediği genç futbolcu için Akdeniz ekibinin Fenerbahçe ile her an el sıkışabileceği belirtildi. Salih'in Antalya'ya kiralanması bekleniyor.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Deniz Aytekin Çin Ligi'nde Maç Yönetecek
- Emre Mor'un Eski Menajeri Muzzi Özcan, Lucescu'ya Yalancısın Diye Bağırdı
- Yorumcu Rıdvan Dilmen: Al Anahtarı Futbolu Dizayn Et Derlerse Yaparım
- Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lisede Herkes Bana Tostos Derdi
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar